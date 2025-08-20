Modi ve Vang Yi Görüşmesi: İlişkilerde Yeni Dönem - Son Dakika
Modi ve Vang Yi Görüşmesi: İlişkilerde Yeni Dönem

20.08.2025 17:11
Modi, Hindistan ve Çin ilişkilerinin barış ve istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, ülkesini ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmesinde, Asya'nın iki büyük ülkesi arasında istikrarlı ve yapıcı bağlar kurmanın bölgenin ve dünyanın barış ve istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Modi, Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı için Yeni Delhi'de bulunan Çinli Bakan Vang'ı kabul etti.

Modi, görüşmede, iki ülke arasında ihtilafa konu olan Himalayalar'daki sınır bölgelerinde barışı ve huzuru sürdürmenin öneminin altını çizerek, Hindistan'ın sınır sorununa adil, makul ve iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm bulunmasından yana olduğunu vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ekim 2024'te, Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptıkları görüşmeden bu yana, iki ülkenin çıkarlarına ve hassasiyetlerine karşılıklı saygı temelinde ikili ilişkilerde kaydedilen olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Modi, bu ayın sonunda Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde Çin lideri ile görüşmeyi dört gözle beklediğini kaydetti.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımında, "Hindistan ve Çin arasında istikrarlı, öngörülebilir ve yapıcı bağlar, bölgesel istikrara olduğu kadar küresel barışa ve refaha katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Çin-Hindistan sınır sorunu

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına çıkan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmış, taraflar 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, anlaşmanın ardından, 23 Ekim 2024'te, Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi marjında yüz yüze görüşmüştü. İki lider, 5 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmişti.

Hint lider, 31 Ağustos-1 Eylül'de Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılarak 7 yıl sonra ilk kez Çin'i ziyaret edecek.

Kaynak: AA

