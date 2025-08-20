Modi ve Wang Yi'den İkili İlişkiler Vurgusu - Son Dakika
Modi ve Wang Yi'den İkili İlişkiler Vurgusu

Modi ve Wang Yi\'den İkili İlişkiler Vurgusu
20.08.2025 15:04
Modi, Hindistan ve Çin'in ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini belirtti, Wang ise iş birliği mesajı verdi.

YENİ DELHİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkenti Yeni Delhi'de konuk Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Modi, salı günkü görüşmede kadim uygarlıklar olan Hindistan ve Çin'in, köklü bir dostluk ve işbirliği geçmişine sahip olduğunu söyledi. Modi, iki ülke liderlerinin ekim ayında Kazan'da gerçekleştirdiği toplantının, ikili ilişkilerin iyileştirilip geliştirilmesi bakımından bir dönüm noktası niteliği taşıdığını belirtti.

İki tarafın sınır sorunlarını uygun şekilde yönetip çözüme kavuşturması gerektiğini kaydeden Modi, bu yolla sorunların çatışmaya dönüşmesinin önleneceğini vurguladı.

Modi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Tianjin zirvesine katılmayı sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang ise Modi'nin zirveye katılacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Wang, iki ülke liderlerinin Kazan toplantısında önemli bir uzlaşıya vardığını, iki ülkenin de ikili ilişkilerin yeni bir iyileşme ve gelişme sürecine girmesini sağlamak üzere bu uzlaşıyı hayata geçirdiğini belirtti.

Hindistan ziyaretini iki ülke arasındaki üst düzey temaslara yönelik bir hazırlık olarak nitelendiren Wang, ziyaret sırasında çeşitli alanlarda diyalog mekanizmalarını yeniden başlatma, karşılıklı fayda sağlayan iş birliğini derinleştirme, çok taraflılığı el üstünde tutma, küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etme ve tek taraflı zorbalığa karşı çıkma konularında mutabık kalındığını söyledi.

Sınır sorunlarına ilişkin olarak ise Wang, iki tarafın, düzenli yönetim ve kontrolün yürütülmesi, sınır bölgelerinde barış ve huzurun korunması, hassas konuların uygun şekilde ele alınması ve koşulların uygun olduğu bölgelerde sınır müzakerelerinin başlatılması konusunda yeni bir mutabakata vardığını belirtti.

Mevcut uluslararası konjonktürde Çin-Hindistan ilişkilerinin stratejik öneminin giderek daha belirgin hale geldiğini vurgulayan Wang, Çin-Hindistan işbirliğinin stratejik değerinin de daha öne çıktığını kaydetti. Wang, her iki ülke halklarının daha fazla fayda sağlamak üzere iki tarafın, iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşıyı samimiyetle hayata geçireceğini, çeşitli alanlarda etkileşimleri ve işbirliğini güçlendireceğini ve Çin-Hindistan ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
