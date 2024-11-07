Modi, Yoon ve İşiba Trump ile Görüştü

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump ile telefonda görüştü.

Modi, X hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump ile telefon görüşmesinde, seçimi kazanması dolayısıyla kendisini tebrik ettiğini bildirdi.

Teknoloji, savunma, enerji ve uzay gibi çeşitli alanlardaki işbirliğini ele aldıklarını aktaran Modi, Hindistan-ABD ilişkilerini güçlendirmek için Trump ile birlikte çalışmayı "dört gözle beklediğini" ifade etti.

İşiba ve Yoon, Trump ile yakın zamanda yüz yüze görüşme konusunda anlaştı

Japonya'nın resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı İşiba, Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarına değindiklerini ve yakın zamanda yüz yüze bir toplantı yapma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

İşiba, "dost canlısı" ve "dürüstçe konuşulabilecek biri" şeklinde nitelendirdiği Trump'ı seçim zaferi için tebrik ettiğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre ise Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, Trump ile telefonda görüşen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un, Trump'ın "ezici zaferini" kutladığını söyledi.

İkilinin en kısa sürede yüz yüze yapılacak bir görüşme konusunda mutabık kaldığını aktaran Kim, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesine vurgu yapılan görüşmede, Kuzey Kore'nin füze fırlatışları ve Rusya'ya asker sevkiyatı da dahil olmak üzere güvenlik, ekonomi ve Rusya- Ukrayna Savaşı gibi küresel konuların ele alındığını kaydetti.