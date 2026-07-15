Mogadişu'da 15 Temmuz Anma Programı

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı yapıldı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş ev sahipliğinde düzenlenen programa, Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama, Somali Tarım ve Sulama Bakanı Mohamed Abdi Hayir Maareeye, Somali'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Somali Türkiye Mezunları Derneği üyeleri ve diğer davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar rahmetle anıldı.

Büyükelçi Aktaş, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programının, darbe girişiminin 10'uncu yılında düzenlendiğini belirterek, "15 Temmuz gecesi İstanbul ve Ankara'da darbecilerin namlularına karşı direnirken kardeş Somali halkının kalbi bizimleydi. Somalili kardeşlerimiz, mücadelemizin ilk günlerinden itibaren Türk milletinin unutmayacağı bir dayanışma örneği sergilemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin iki ülke ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Aktaş, "Cumhurbaşkanımızın Somali ziyareti, ülkede birçok alanda önemli değişimlerin yaşanmasına vesile oldu. Bugün eğitimden sağlığa, güvenlikten kalkınmaya kadar her alanda güçlü bir iş birliğimiz bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin FETÖ'ye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktaş, "Türkiye, FETÖ'ye karşı mücadelesini sürdürürken Somali de terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Demokrasimize ve Somali-Türkiye kardeşliğine olan inancımız tamdır." diye konuştu.

Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama da konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

Türk halkının sevincini ve hüznünü paylaştıklarını belirten Jama, "Öncelikle ülkenizi kurtarmış olmanızdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Ancak 253 şehit vermeniz ve binlerce vatandaşınızın gazi olması nedeniyle üzüntünüzü de paylaşıyoruz. Allah şehitlerin mekanını cennet eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin mutluluğunun Somali'nin mutluluğu, Türkiye'nin üzüntüsünün ise Somali'nin üzüntüsü olduğunu vurgulayan Jama, "Türkiye'nin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, Türkiye'nin üzüntüsü de bizim üzüntümüzdür." ifadelerini kullandı.

Jama, kısa süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, "Sayın Murat Kurum'a, Azerbaycan ile ifade edilen 'iki devlet, tek millet' anlayışının yakın gelecekte Türkiye, Azerbaycan ve Somali arasında 'üç devlet, tek millet' anlayışına dönüşmesini temenni ettiğimi dile getirdim." diye konuştu.

Program kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine ilişkin video gösterimi gerçekleştirildi. Darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar için dua edilirken, Türk milletinin demokrasi uğruna verdiği mücadele bir kez daha anıldı.

Eğitimlerini Türkiye'de tamamlayan Somalili mezunlar da programa katılarak Türk halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.