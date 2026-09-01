Mogadişu'da kentsel dönüşümden etkilenen aileler için 1058 arsa tahsis edildi, yerleşim alanında okul açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mogadişu'da kentsel dönüşümden etkilenen aileler için 1058 arsa tahsis edildi, yerleşim alanında okul açıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benadir Bölge Yönetimi, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki kentsel dönüşüm ve yol açma çalışmalarından etkilenen aileler için Gubadley ilçesindeki Haji-Abdi bölgesinde 1058 arsayı ücretsiz devretmek üzere tahsis etti. Vali ve Belediye Başkanı Hasan Muhammed Hüseyin, yerleşim alanında incelemelerde bulunurken, bölgede ilkokul ve ortaokulun hizmete açıldığı, su ve elektrik gibi temel hizmetlerin sağlandığı belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, kentin modernizasyon ve yol açma çalışmalarından etkilenen ailelerin yeniden yerleştirilmesi amacıyla 1058 arsanın tahsis edildiği bildirildi.

Benadir Bölge Yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Benadir Valisi ve Mogadişu Belediye Başkanı Hasan Muhammed Hüseyin, başkentin modernizasyon çalışmalarından etkilenen vatandaşların yeniden yerleştirilmesi için Gubadley ilçesindeki Haji-Abdi bölgesinde oluşturulan yerleşim alanında incelemelerde bulundu.

Kısa süre önce ücretsiz eğitim verecek ilkokul ve ortaokulun hizmete açıldığı yerleşim alanında su ve elektrik gibi temel hizmetler de sağlandı. Bölgede ayrıca pazar, cami ve sağlık merkezi kurulması planlanıyor.

Hüseyin, yeniden yerleştirme çalışmalarının Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, başkentin modernizasyonunun vatandaşların haklarının ve onurunun korunmasıyla eş zamanlı yürütülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Kentsel dönüşüm ve yeni yolların açılması kapsamında evleri yol güzergahlarında kalan aileler için Benadir Bölge Yönetimi tarafından 1058 arsanın satın alındığını aktaran Hüseyin, söz konusu arsaların etkilenen ailelere ücretsiz devredileceğini kaydetti.

Hüseyin, yeniden yerleştirme programının genişletileceğini, bu kapsamda Darussalam, Kahda ve Garasbaley ilçelerinde de yeni araziler satın alınarak başka ailelerin yerleştirileceğini bildirdi.

İnceleme sırasında Hüseyin'e Benadir Bölge Yönetiminin Sosyal İşler ve Farkındalıktan Sorumlu Vali Yardımcısı, Arazi Uyuşmazlıklarını Çözüm Komitesi Başkanı ve bölge yönetiminin bazı birim yöneticileri eşlik etti.

Öte yandan Somali Bayındırlık ve İskan Bakanlığının da Somali vatandaşları için 10 bin konut inşa edilmesini öngören bir proje üzerinde çalıştığı belirtildi.

Son dönemde başkent Mogadişu'da kentin modernizasyonu ve yeni yolların açılmasına yönelik çalışmalar hız kazanırken, hükümet kentteki plansız yapılaşmaya yönelik çeşitli düzenleme ve projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Muhammed Hüseyin, Yerel Yönetim, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mogadişu'da kentsel dönüşümden etkilenen aileler için 1058 arsa tahsis edildi, yerleşim alanında okul açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

15:16
Mourinho’dan “Fenerbahçe mi Galatasaray mı“ sorusuna olay yanıt
Mourinho'dan "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
14:25
Adli yıl açılışı töreni başladı
Adli yıl açılışı töreni başladı
14:25
Galatasaray’ın yeni golcüsü İstanbul’da İşte ilk sözleri
Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 15:22:57. #7.12#
SON DAKİKA: Mogadişu'da kentsel dönüşümden etkilenen aileler için 1058 arsa tahsis edildi, yerleşim alanında okul açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement