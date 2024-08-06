Mogan Gölü'nde Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Mogan Gölü'nde başlatılan temizlik çalışmalarında, su yüzeyindeki müsilaj, yosun ve atıklar temizlik araçları tarafından toplanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gölbaşı Belediyesi'nin Mogan Gölü'ndeki temizlik çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde başlatılan faaliyetlerde, su yüzeyindeki atıklar, müsilaj, yosunlar, yabani otlar, temizlik araçları tarafından toplanıyor. Mogan Gölü'nün eski haline kavuşması için yoğun mesai harcanan çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Çalışmalarla, hem gölün ekosistemini korumak hem de ziyaretçilere daha temiz bir ortam sunmak amaçlanıyor.

"Mogan Gölü'nü hep birlikte koruyacağız ve geleceğe taşıyacağız"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, temizlik çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Mogan Gölü sadece bir göl değil, aynı zamanda ilçemizin simgesi. Bu nedenle gölümüzü temizlemek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak boynumuzun borcu. Çalışmalarımız kapsamında göldeki müsilaj, yosunlar, atıklar alınıyor ve kıyı düzenlemesi yapılıyor. Başlattığımız temizlik çalışmaları, sadece gölümüzün değil, aynı zamanda bölgenin ekosisteminin korunmasına da katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve çevre temizliği konusunda destek vermelerini rica ediyoruz. Mogan Gölü'nü hep birlikte koruyacağız ve geleceğe taşıyacağız."

Yetkililer, bölgedeki temizlik çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini, Mogan Gölü'nün doğal güzelliğinin korunması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.