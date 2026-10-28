Moğolistan Çevre Bakanlığı toprakların en az yüzde 83'ünde dzud riski saptadı - Son Dakika
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Moğolistan Çevre Bakanlığı toprakların en az yüzde 83'ünde dzud riski saptadı

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Moğolistan Çevre Bakanlığı toprakların en az yüzde 83\'ünde dzud riski saptadı
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Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kış ülke topraklarının en az yüzde 83'ünün dzud riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bakanlığın değerlendirmesine göre toprakların yüzde 26'sında risk yüksek veya çok yüksek, riskli iller arasında Bayan-Ölgii ve Uvs de var.

ULAN BATUR, 28 Ekim (Xinhua) -- Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kış ülke topraklarının en az yüzde 83'ünün "dzud" olarak bilinen aşırı sert kış koşulları riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, "Kısa süre önce yapılan risk değerlendirmesinde, ülke topraklarının yüzde 26'sında bu kış dzud yaşanma riskinin yüksek veya çok yüksek olduğu belirlendi" ifadesine yer verildi.

Moğolcada "dzud" sözcüğü, zeminin donması ya da karla kaplanması sonucu çok sayıda besi hayvanının öldüğü aşırı soğuk kış koşullarını anlatmakta kullanılıyor.

Çok yüksek veya yüksek risk altındaki bölgeler arasında ülkenin batısındaki Bayan-Ölgii, Uvs, Zavhan ve Hovd, güneyindeki Umnugovi ve Dundgovi ile orta kesimlerindeki Arhangay ve Övörhangay illeri bulunuyor.

Moğolistan'da uzun ve dondurucu kışların, kısa yazların görüldüğü sert bir karasal iklim hakim.

Kaynak: Xinhua
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