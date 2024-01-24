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Moğolistan'da 60 ton LNG yüklü tankerin otomobile çarptığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Moğolistan'da 60 ton LNG yüklü tankerin otomobile çarptığı anlar ortaya çıktı

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 60 ton sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tankerin otomobile çarparak patladığı anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Faciada 6 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Patlamalar sonucunda 29 araçta hasar meydana geldi ve bölgedeki bina sakinleri tahliye edildi.

24.01.2024 - 19:31,
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- Moğolistan'da 60 ton LNG yüklü tankerin otomobile çarptığı anlar ortaya çıktı

ULAN BATUR - Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 60 ton sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tankerin otomobile çarpıp patladığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan tanker faciasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Dunjingarav alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta 60 ton sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tankerin dönüş yaptığı sırada otomobile çarptığı, daha sonra gaz sızıntısı meydana geldiği ve saniyeler sonra patladığı kameraya yansıdı.

6 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, 3 patlama meydana geldiği, 3'ü itfaiyeci olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı, alevlerin sıçradığı 29 araçta hasar meydana geldiği belirtilmişti. Bölgedeki bina sakinlerinin tahliye edildiği, yangının 02.15 sıralarında söndürüldüğü aktarılmıştı. NEMA Başkanı G. Ariunbuyan, ilk incelemelere göre tankerin kavşakta keskin dönüş yaparak otomobile çarptığını, daha sonra yaşanan gaz sızıntısının patlamaya yol açtığını ifade etmişti.

Moğolistan\'da 60 ton LNG yüklü tankerin otomobile çarptığı anlar ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Moğolistan'da 60 ton LNG yüklü tankerin otomobile çarptığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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