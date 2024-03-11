Moğolistan'da aşırı soğuk hava nedeniyle ölen çiftlik hayvanı sayısı 3.9 milyona yükseldi

ULAN BATUR, 11 Mart (Xinhua) -- Moğolistan'da bu kış görülen aşırı soğuk hava sonucu ölen çiftlik hayvanı sayısı 3.925.734'e yükseldi.
Moğolistan Devlet Acil Durum Komisyonu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin 21 vilayeti arasında "dzud" adı verilen şiddetli soğuktan en çok etkilenen vilayetin doğudaki Sukhbaatar olduğu ve burada 1,1 milyondan fazla çiftlik hayvanının öldüğü belirtildi.
"Dzud" terimi, Moğolca'da zeminin donması veya karla kaplı olması nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğü şiddetli soğuk kış mevsimini tanımlamak için kullanılıyor.
Ülkenin hava durumu izleme ajansına göre, Moğolistan bu kış normalden çok daha fazla kar gördü ve şu ana kadar ülke topraklarının yaklaşık yüzde 80'i karla kaplandı.
Dünyanın son göçebe ülkelerinden biri olan Moğolistan, sert kış koşulları ve büyük hayvan kayıpları nedeniyle afet hazırlıklarını yüksek alarm seviyesine yükseltti.
Hayvancılığın teşvik edilmesi, denize kıyısı olmayan ülkenin madenciliğe bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek için en uygulanabilir yol olarak görülüyor.
Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre ülkede 2023 yılı sonu itibarıyla 64,7 milyon çiftlik hayvanı bulunuyor.
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