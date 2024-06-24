Moğolistan'da Nehir Taşkınları Uyarısı - Son Dakika
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Moğolistan'da Nehir Taşkınları Uyarısı

Moğolistan\'da Nehir Taşkınları Uyarısı

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, ülkedeki büyük nehirlerin su seviyelerinin sağanak yağışlar nedeniyle uyarı eşiğini aştığını duyurdu. Terelj, Tuul, Kherlen, Selbe ve Sugnugur gibi nehirlerin su seviyeleri önümüzdeki günlerde daha da yükselecek. Halk ve turistler felaketlere karşı ekstra önlemler almalı.

24.06.2024 13:00
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ÇEKİM TARİHİ: 23 Haziran 2024

Moğolistan'daki nehir taşkınlarından çeşitli görüntüler

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, ülkedeki büyük nehirlerin su seviyelerinin devam eden sağanak yağışlar nedeniyle uyarı eşiğini aştığı bildirildi.

Ajans, Pazar sabahı itibarıyla Terelj, Tuul, Kherlen, Selbe ve Sugnugur dahil olmak üzere birçok büyük nehrin uyarı seviyelerini 10 cm ila 82 cm aştığını ve bu nehirlerin su seviyelerinde önümüzdeki günlerde de yükselme beklendiğini bildirdi.

Şiddetli yağışlar hafta ortasından bu yana batı, orta ve doğu bölgeleri de dahil olmak üzere ülkenin büyük kısmında etkili oluyor. Cuma günü, ulusal başkent Ulan Batur gibi bazı bölgelerde yaz için alışılmadık bir durum olan kar yağışı gerçekleşmişti.

Ajans, halkı, özellikle de nehirler boyunca yaşayan çobanları ve turistleri olası felaketlere karşı ekstra önlemler almaları konusunda uyardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Moğolistan'da Nehir Taşkınları Uyarısı - Son Dakika

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