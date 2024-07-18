Moğolistan'da Orman Yangınları Artıyor

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ULAN BATUR, 18 Temmuz (Xinhua) -- Moğolistan'da yılın başından bu yana ülke genelinde çıkan toplam 90 orman ve bozkır yangınında 685.521 hektarlık orman ve otlak alanı yok oldu.

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (NEMA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada yangın sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 arttığı belirtildi.

Ajans şu anda ülkenin batısında yer alan Uvs ve Zavhan vilayetlerinde, kuzeyde Hövsgöl, Selenge ve Bulgan'da ve orta kesimlerdeki Arhangay'da şiddetli kuraklık nedeniyle yüksek orman yangını riski bulunduğunu bildirdi.

Ajans yaz seyahatleri ve tatilinin devam ettiği bu yoğun dönemde yangın tehlikesini önlemek için halkı kırsal geziler sırasında dikkatli olmaya çağırdı.