Moğolistan\'da Yeni Atık Su Arıtma Tesisi Açıldı

ULAN BATUR, 16 Haziran (Xinhua) -- Moğolistan'ın Çin'in desteğiyle inşa edilen merkezi atık su arıtma tesisi, ülkenin başkenti Ulan Batur'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi, pazartesi günü Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ve diğer yetkililerle birlikte törene katıldı.

Wang törende yaptığı konuşmada, Çin'in 2014 yılında Moğolistan'ın ekonomik kalkınmasına destek vereceğini duyurmasının, tesisin inşası için zemin oluşturduğunu söyledi. Wang, halk odaklı bu projenin dostluğun bir simgesi ve Çin ile Moğolistan arasındaki uzun yıllara dayanan karşılıklı desteğin bir başka göstergesi olduğunu ifade etti.

Çin'in Moğolistan'ın ekonomik büyümesini hızlandırma ve halkın yaşam standartlarını iyileştirme çabalarını sürekli desteklediğini kaydeden Wang, 21. yüzyılda iki ülke arasındaki işbirliğinin sınır ötesi ulaşım ve gümrük kolaylaştırmasından kentsel dönüşüm, altyapı, sağlık, eğitim ve çevre koruma alanlarına kadar genişlediğini belirtti.

Wang, iki tarafın da halklarının refahını ön planda tuttuğunu ve ikili işbirliğinin Moğol halkına somut faydalar sağladığını vurguladı.

Wang, Çin-Moğolistan ilişkilerinin, dostça bir arada yaşayan komşu ülkeler arasında ortak kalkınma ve ortak refaha örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Komşuluk diplomasisinde dostluk, samimiyet, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık ilkelerine olan bağlılıklarını yineleyen Wang, geleneksel dostluğu derinleştireceklerini ve ikili işbirliğine yönelik yeni kanallar açacaklarını vurguladı.

Moğolistan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi Altankhuyag Uilstuguldur ise Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh adına yaptığı konuşmada, atık su arıtma tesisinin Moğolistan-Çin işbirliğinde dönüm noktası niteliğinde bir başarı teşkil ettiğini ve Moğol halkına önemli faydalar sağlayacağını söyledi.

Moğolistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği destekten dolayı Çin'e içten teşekkürlerini sunduklarını kaydeden Uilstuguldur, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın büyümeyi sürdürmesini temenni ettiklerini belirtti.

Çin-Moğolistan işbirliğiyle hayata geçirilen büyük projelerden biri olan tesis, Çinli şirketler tarafından Çin standartları ve teknolojisi kullanılarak inşa edildi. Moğolistan'daki en büyük ve en modern atık su arıtma tesisi olarak öne çıkan tesisin, bölgedeki su kalitesini, çevreyi ve bölge sakinlerinin yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor.