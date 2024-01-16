Moğolistan\'ın başkenti Ulan Batur\'a 85 Yutong otobüsü hizmet vermeye başladı

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Otobüslerin çeşitli görüntüleri

Çinli otobüs üreticisi Yutong tarafından üretilen 85 otobüs, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a ulaştı ve hizmet vermeye başladı.

Belediye yönetiminden Cuma günü yapılan açıklamada, ülkenin toplu taşımacılığını geliştirme çabalarının bir parçası olarak Yutong marka otobüslerin ilk 35 tanesinin Aralık ayı sonunda Çin'den Moğolistan'a teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Moğolistan'ın toplamda 600 adet Yutong otobüs satın almayı planladığı ve kalan tüm otobüslerin Şubat ayına kadar ülkeye ulaştırılacağı belirtildi.

Otobüsler, Ulan Batur'da en çok kullanılan toplu taşıma aracı olma özelliğini taşıyor.

Kentte toplu taşımada halihazırda 980'i aşkın otobüs kullanılıyor ancak bunların yaklaşık yüzde 60'ı eski tip otobüslerden oluşuyor.

Yetkililer, yeni otobüslerin daha fazla insanı toplu taşıma kullanmaya teşvik edeceğini ve böylece trafik sıkışıklığının azalacağını umuyor.

Trafik sıkışıklığı uzun yıllardır Ulan Batur'un en önemli sorunlarından biri. Başlangıçta 500.000 kişiyi barındıracak şekilde inşa edilen kent, şu anda ülke nüfusunun yarısına tekabül eden yaklaşık 1,6 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor. (XHTV)