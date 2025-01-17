Moğolistan Uçağı Hainan'da Bakıma Alındı

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HAİKOU, 17 Ocak (Xinhua) -- Moğolistan Havayolları'na ait bir Boeing B787-9 uçağı Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın tek duraklı uçak bakım üssüne park ediyor, 16 Ocak 2025.

Uçak bakım üssünde muayene ve bakım hizmetleri alacak olan uçağın, 2025 yılı için Hainan Serbest Ticaret Limanı'na gelen uçakların bakımı için verilen ilk sipariş olma ve Moğolistan'dan gelen uçaklar için bu tür hizmetlerin ilki olma özelliği taşıdığı kaydedildi.

Söz konusu hizmet, nakit depozito muafiyetinin yanı sıra gümrüksüz yakıt ve bakım malzemeleri de dahil olmak üzere serbest ticaret limanının ayrıcalıklı uygulamalarına uygun olarak perşembe günü başladı. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)