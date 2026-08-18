Moha Açıklarında Ticari Gemi Saldırıya Uğradı

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Yemen'in Moha kenti açıklarında ticari bir geminin bilinmeyen cisimlerle vurulduğunu duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Moha kentinin 40 deniz mili güneydoğusunda bir kargo gemisinin bilinmeyen cisimlerle vurulduğu belirtildi.

Olayın dün gerçekleştiğini ve saldırı sırasında gemide insan olmadığını aktaran UKMTO, vurulan geminin tamamen hasara uğradığını bildirdi.

Yetkililerin olayın boyutlarını incelemekte olduğu belirtildi.