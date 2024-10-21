Moldova'da Münazara Daveti

Güncel

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turundaki rakipler mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Aleksandr Stoyanoglo, birbirlerini münazaraya davet etti.

Sandu, başkent Kişinev'de ülkede pazar günü yapılan ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandumun sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşık 150 bin seçmenin oylarının satın alındığını ileri süren Sandu, ülkenin adalet sisteminin yeterince bu duruma müdahale edemediğini ve bundan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

Sandu, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılması için anayasada değişikliğin yapılmasına ilişkin düzenlenen referandumun sonuçlarına ilişkin, "Referandum sonuçları, anayasada değişikliklerin yapılmasını sağlıyor ve vatandaşların buna destek verdiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa entegrasyonunu benimseyen vatandaşlara ikinci turda kendisine destek verme çağrısında bulunan Sandu, rakibi Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Stoyanoglo'yu münazaraya davet etti.

"Avrupa yolu, ayrımcılık ve anayasa ihlalini öngörmüyor"

Stoyanoglo da düzenlediği basın toplantısında, Moldova yönetiminin seçim öncesinde muhalif güç ve basına baskı kurduğunu belirterek, "Sonuç olarak utanç verici başarısızlığa uğradılar." ifadesini kullandı.

Avrupa yolunun, "ayrımcılığı ve anayasa ihlalini" öngörmediğini söyleyen Stoyanoglo, Sandu'yu seçimin ikinci turu öncesi münazara yapmaya davet etti.

Stoyanoglo, "Münazaranın tarafsız bir platformda yapılması gerekiyor." dedi.

Oyların yüzde 100'ü sayıldı

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, seçim ve referandumdaki oyların tamamı sayıldı.

Buna göre, mevcut Cumhurbaşkanı Sandu yüzde 42,45 oy alarak birinci, Gagauz Türklerinden eski Moldova Başsavcısı Stoyanoglo yüzde 25,98 oyla ikinci oldu.

Ülkedeki cumhurbaşkanı seçimiyle aynı gün AB'ye katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlenen referanduma ise yaklaşık 1 milyon 488 bin kişi katıldı. Anayasada değişikliklerin yapılmasına vatandaşların yüzde 50,46 "evet", yüzde 49,54 "hayır" oyu verdi.

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin dolması nedeniyle dün cumhurbaşkanı seçimi ile referandum da düzenlenmişti. Seçimde cumhurbaşkanı koltuğu için 2'si Gagauz Türkü 11 aday yarışmıştı.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Anjelika Karaman, adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimin ikinci tura kaldığını ve ikinci turun da 3 Kasım'da yapılacağını açıklamıştı.