Moldova'da Münazara Daveti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moldova'da Münazara Daveti

Maya Sandu ve Stoyanoglo, Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu öncesi münazara istedi.

21.10.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turundaki rakipler mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Aleksandr Stoyanoglo, birbirlerini münazaraya davet etti.

Sandu, başkent Kişinev'de ülkede pazar günü yapılan ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandumun sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşık 150 bin seçmenin oylarının satın alındığını ileri süren Sandu, ülkenin adalet sisteminin yeterince bu duruma müdahale edemediğini ve bundan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

Sandu, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılması için anayasada değişikliğin yapılmasına ilişkin düzenlenen referandumun sonuçlarına ilişkin, "Referandum sonuçları, anayasada değişikliklerin yapılmasını sağlıyor ve vatandaşların buna destek verdiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa entegrasyonunu benimseyen vatandaşlara ikinci turda kendisine destek verme çağrısında bulunan Sandu, rakibi Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Stoyanoglo'yu münazaraya davet etti.

"Avrupa yolu, ayrımcılık ve anayasa ihlalini öngörmüyor"

Stoyanoglo da düzenlediği basın toplantısında, Moldova yönetiminin seçim öncesinde muhalif güç ve basına baskı kurduğunu belirterek, "Sonuç olarak utanç verici başarısızlığa uğradılar." ifadesini kullandı.

Avrupa yolunun, "ayrımcılığı ve anayasa ihlalini" öngörmediğini söyleyen Stoyanoglo, Sandu'yu seçimin ikinci turu öncesi münazara yapmaya davet etti.

Stoyanoglo, "Münazaranın tarafsız bir platformda yapılması gerekiyor." dedi.

Oyların yüzde 100'ü sayıldı

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, seçim ve referandumdaki oyların tamamı sayıldı.

Buna göre, mevcut Cumhurbaşkanı Sandu yüzde 42,45 oy alarak birinci, Gagauz Türklerinden eski Moldova Başsavcısı Stoyanoglo yüzde 25,98 oyla ikinci oldu.

Ülkedeki cumhurbaşkanı seçimiyle aynı gün AB'ye katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlenen referanduma ise yaklaşık 1 milyon 488 bin kişi katıldı. Anayasada değişikliklerin yapılmasına vatandaşların yüzde 50,46 "evet", yüzde 49,54 "hayır" oyu verdi.

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin dolması nedeniyle dün cumhurbaşkanı seçimi ile referandum da düzenlenmişti. Seçimde cumhurbaşkanı koltuğu için 2'si Gagauz Türkü 11 aday yarışmıştı.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Anjelika Karaman, adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimin ikinci tura kaldığını ve ikinci turun da 3 Kasım'da yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Avrupa Birliği, Yerel Haberler, Politika, Moldova, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moldova'da Münazara Daveti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 08:04:14. #1.12#
SON DAKİKA: Moldova'da Münazara Daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.