Moldova\'da Yoğun Kar Yağışı: Yerleşim Birimleri Elektriksiz Kaldı

Moldova'da yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşımında aksamalar yaşanırken, 50'den fazla yerleşim birimi kısmen elektriksiz kaldı.

Hafta sonu soğuk havanın etkili olduğu Moldova'nın pek çok yerinde kar fırtınası nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda kaza da gerçekleşti.

Diğer yandan Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçuşlar ertelendi bazıları ise iptal edildi.

50'yi aşkın yerleşim birimi kısmen elektriksiz kaldı

Moldova Acil Durumlar Merkezinden yapılan açıklamada, 50'den fazla yerleşim biriminin kısmen elektriksiz kaldığı belirtildi.

Yollardaki kar temizleme çalışmalarına 3 bini aşkın görevli ve 1000'e yakın aracın katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ülke genelinde 11 Ocak'a kadar eğitime ara verildiği kaydedildi.

Başkent Kişinev'de de kamu kurumları, okul ve kreşlerin faaliyetlerinin 11 Ocak'a kadar durdurulduğu bildirildi.

Moldova Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ifade edildi.