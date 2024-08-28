Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu Ürgüp'te Açıldı - Son Dakika
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Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu Ürgüp'te Açıldı

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Törende, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine hizmet sunacağı vurgulandı.

28.08.2024 22:16
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Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu, Ürgüp ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve Moldova Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosluğu'nun iki ülke arasındaki köklü dostluğun pekişmesine hizmet sunacağına inandığını belirtti.

Moldova ve Türkiye arasında başta turizm olmak üzere çeşitli faaliyetlerin artmasını dileyen Karaalioğlu, "Tarihe dayanan ilişkiler, sadece diplomatik bağlarla sınırlı kalmayıp, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda da karşılıklı işbirliğine evrilmiştir. Bu dostluk bağları, Nevşehir'de açılan fahri konsolosluk ile yeni bir boyuta taşınıyor. İlişkilerin bu büyülü coğrafyada daha da derinleşeceğine inanıyorum." dedi.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ise gözde turizm merkezi Kapadokya'da fahri konsolosluklarının olmasının kendileri açısından değerli olduğunu ifade ederek, "Biz isteriz ki bizim vatandaşlarımız, Kapadokya'yı görsünler. Dünyada böyle güzellik yok. Moldova'nın nüfusu 2 milyon 600 bin. Ülkemizden her yıl Türkiye'ye yaklaşık 300 bin turist geliyor. Fahri konsolosluk açıldıktan sonra vatandaşlarımız sık sık buraya gelsinler. Moldova ve Türkiye, stratejik ortak ve kardeş ülkedir." diye konuştu.

Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz da Türkiye ve Moldova'nın saygı ve işbirliği çerçevesinde sağlam bir ilişkiye sahip olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla artmaya devam ettiğini kaydeden Şaşmaz, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Program, Moldova yöresel dans ekibinin gösterisi ile devam etti.

Kaynak: AA

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