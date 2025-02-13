Moldova, Rus Kültür Merkezi'ni Kapatma Kararı Aldı

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Moldova Dışişleri Bakanlığı, başkent Kişinev'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen Rusya Kültür Merkezinin faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 Rus insansız hava aracının (İHA) Moldova'nın hava sahasını ihlal ederek düştüğü belirtildi.

Bu sebeple Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Ozerov'un bakanlığa çağrıldığına işaret edilen açıklamada, "Büyükelçiye, İHA parçaları gösterildi. Bu tür vakalar, Moldova'nın ulusal güvenliği ve vatandaşları için ciddi tehdit yaratıyor. Bu tür eylemler, ulusal egemenliği bozuyor ve düşmanca yaklaşım olarak değerlendiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus yönetimine, derhal saldırıları durdurma ve Moldova'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısı yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık, bu provokasyonlara karşılık olarak Moldova ile Rusya arasında 1998 yılında yapılan kültür merkezlerinin kuruluşu ve işleyişine ilişkin anlaşmayı tek taraflı olarak feshetme kararı aldı. Bu süreç tamamlandığında Rus Kültür Merkezi faaliyetlerini sonlandıracak."

Rusya'dan Moldova'nın kararına tepki

Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise kültür merkezlerinin kuruluşu ve işleyişine dair anlaşmanın feshedilmesi ve Kişinev'deki Rus Evi'nin kapatılmasına ilişkin nota alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kişinev, ilişkilerdeki gerginlik seviyesini yükseltmeye devam ediyor ve ülkemizle geleneksel bağları bozuyor." ifadeleri kullanıldı.