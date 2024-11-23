Mölln Saldırısının 32. Yılı - Son Dakika
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Mölln Saldırısının 32. Yılı

Zafer Sırakaya, Mölln saldırısının unutturulmaması gerektiğini vurguladı.

23.11.2024 13:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 23 Kasım 1992'de 3 Türk'ün ölümüyle sonuçlanan Almanya'nın Mölln şehrindeki ırkçı saldırının unutulmaması ve unutturulmamasının, ırkçı, İslam düşmanı saldırıların bir daha yaşanmamasının herkesin asli sorumluluğu olduğunu belirtti.

Sırakaya, Mölln faciasının 32. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşadığı onlarca acıya, uğradığı yüzlerce vahşi saldırıya, maruz kaldığı binlerce ötekileştirmeye rağmen bugün dünyanın dört bir tarafında 4. nesli ile medeniyetlere "medeniyet" dersi veren, yaşadıkları toplumlara katkı sunan yurt dışı Türk toplumuyla gurur duyduklarını ifade etti.

Zafer Sırakaya, üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen yangını, acısı sönmeyen, Neonazilerin insan hayatına kasteden ilk ırkçı kundaklama saldırısı olarak kayıtlara geçen "alçak" saldırıda, 10 yaşındaki Yeliz Arslan, 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz ile onları kurtarmaya çalışan 51 yaşındaki Bahide Arslan'ın yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Sırakaya, şunları kaydetti:

"Mölln saldırısı tüm detaylarıyla aydınlığa kavuşturulmuş, bu alçak ırkçı saldırının terörist failleri yargı önünde hak ettikleri cezalara çarptırılmış ve bu tür vahşi saldırılara karşı gerekli caydırıcı yasal düzenlemeler hayata geçirilmiş olsaydı yurt dışı Türk toplumu ırkçı-İslam düşmanı saldırılara bu denli maruz kalmayacaktı. İşte tam da bu yüzden yurt dışı Türk toplumu başta olmak üzere kendini bu topraklara ait hisseden tüm vatandaşlarımızda, soydaşlarımızda derin yaralar açan ırkçı Mölln saldırısının unutulmaması ve unutturulmaması, ırkçı, İslam düşmanı saldırıların bir daha yaşanmaması hepimizin asli sorumluluğudur. Bu sorumluluk bilinciyle inancından, kökeninden dolayı Wolfenbüttel, Mölln, Solingen, Hanau saldırılarında hedef alınan Türk toplumu, aşırı sağ akımların yaşattığı onca acıya rağmen, ferasetinden, duruşundan ve kadim bilgeliğinden vazgeçmeden nefret siyasetine prim vermeyerek tüm toplumlara örnek olmaya devam etmektedir.

Wolfenbüttel, Mölln, Solingen, Hanau saldırılarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mölln Saldırısının 32. Yılı - Son Dakika

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