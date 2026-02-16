Mons'ta Doğal Gaz Kesintisi: 12 Bin Hane Etkilendi - Son Dakika
Mons'ta Doğal Gaz Kesintisi: 12 Bin Hane Etkilendi

16.02.2026 19:08
Belçika'nın Mons kentinde süren doğal gaz kesintisi 12 bin haneyi etkiledi, 2 bin eve yeniden bağlandı.

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki Mons kentinde, 11 Şubat'ta başlayan doğal gaz kesintisi nedeniyle şimdiye kadar 12 bin hanenin etkilendiği bildirildi.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'nin haberine göre, Mons'taki bazı mahallelerde geçen hafta çarşamba günü teknik arıza nedeniyle başlayan doğal gaz kesintisi devam ediyor.

Kesintiden şimdiye kadar 12 bin hane etkilenirken yetkililer 2 bin eve doğal gaz tedarikinin yeniden başladığını açıkladı.

Valon bölgesinin yüzde 75'inden fazlasına elektrik ve doğal gaz dağıtımından sorumlu Ores şirketinin sözcüsü Annabel Vanbever, açıklamasında, 11 Şubat'taki kesintinin ardından etkilenen 12 bin hanedeki doğal gaz sayacının kaynağa yeniden bağlanabilmesi için kapatıldığını belirtti.

Vanbever, sayaçların kapatılmasının ardından şebekeye doğal gaz tedarikinin yeniden sağlandığı bilgisini vererek son adım olarak kapatılan sayaçları tekrar açmaya başladıklarını kaydetti.

Teknik ekiplerin tek tek evlere gidip sayaçları açması gerektiği için bu sürecin zaman alabileceğini dile getiren Vanbever, normale dönüş için herhangi bir tarih veremeyeceklerini aktardı.

Mons Belediyesi harekete geçti

Mons Belediye Başkanı Nicolas Martin, doğal gaz kesintisi nedeniyle belediyeye ait bazı merkezlerin halkın duş alma gibi ihtiyaçları için kullanıma açıldığını bildirdi.

Martin ayrıca, halkın ısıtıcı talebinde bulunabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
