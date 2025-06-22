Montenegro'dan Diplomatik Çözüm Çağrısı

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri vurmasının ardından diplomatik çözüm için tarafların müzakere masasına geri dönmesi çağrısında bulundu.

Montenegro, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın nükleer programı küresel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir ve devam edemez. Orta Doğu'da gerilimin ciddi bir tırmanış riski olduğu konusunda derin endişe duyarak, tüm tarafların azami ölçüde itidal göstermesini ve diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla müzakerelere geri dönülmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'daki üç nükleer santrali vurmasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da taraflara gerilimin düşürülmesi ve müzakere masasına geri dönmesi çağrısı yapmıştı.