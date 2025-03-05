Montenegro'nun Gensorusu Reddedildi

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Portekiz'de adı yolsuzluk iddialarına karışan, Sosyal Demokrat Partinin (PSD) lideri ve Başbakan Luis Montenegro hakkında sunulan gensoru Meclis'te yapılan oylamada reddedildi.

Başbakan Montenegro hakkında son iki hafta içinde ikinci kez Meclis'te gensoru oylandı.

Meclis'te 21 Şubat'ta oylanarak reddedilen gensoru bu kez Portekiz Komünist Partisi (PCP) tarafından verildi.

Oylamada gensoru reddedildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Başbakan Montenegro ise yaklaşık 11 aydır görevde olan azınlık hükümetinin programını uygulayabilmesi için 7 Mart Cuma günü Meclis'ten güven oyu isteyeceğini açıkladı.

Montenegro, "PSD başkanı seçildikten sonra kimseden tek kuruş almadığını" ve Meclis'te kendisiyle ilgili açılacak olası bir Araştırma Komisyonundan "asla korkmadığını" söyledi.

"Ülke, muhalefetin taktiklerinin esiri kalamaz." diyen Montenegro, hükümetinin bir kez daha güven oyu istemesinin gerekli olduğunu savundu.

Montenegro, erken genel seçime gidilmesinin "Portekiz için kötü bir zorunluluk" olacağını kaydetti.

10 Mart 2024'te yapılan erken genel seçimlerin ardından partisinde 80 milletvekili bulunan Montenegro, PSD ve Hristiyan Demokratların ittifakı olan Demokratik İttifak (AD) ile 2 Nisan'da azınlık hükümeti kurmuştu.

Başbakan Montenegro hakkında siyasette aktif rol oynamadan önce kendisinin kurduğu aile şirketi "Spinumviva" ile bağlantılı yolsuzluk iddiaları bulunuyor.