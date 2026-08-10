Montpellier'de Bıçaklı Kavga: 1 Genç Hayatını Kaybetti
Fransa'nın Montpellier kentinde 16 yaşında bir genç bıçakla öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.
Fransa'nın güneyindeki Montpellier kentinde bıçaklı kavgada bir gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ülkenin güneyindeki Montpellier'deki Allee Alberto Giacometti Parkı'nda yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada 16 yaşında bir genç boğazına bıçak darbesi aldı.
Genç, olay yerinde hayatını kaybederken, kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.
Kavganın sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
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