Montrö Sözleşmesi'nin 90. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Montrö Sözleşmesi'nin 90. Yılı Kutlandı

20.07.2026 16:56
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Montrö'nün 90. yılını ve Atatürk'ü andı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. yılını kutladı.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"20 Temmuz 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye'nin egemenlik haklarını tescil eden, bölgemizde barış, güvenlik ve istikrarın teminatı olan tarihi bir kazanımdır. Bu büyük diplomatik zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu milli kazanımda emeği geçen devlet adamlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90'ıncı yılı kutlu olsun."

Kaynak: AA

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