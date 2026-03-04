Mor Sanat'tan Ayvalık'ta "Yansıma" Sergisi - Son Dakika
Mor Sanat'tan Ayvalık'ta "Yansıma" Sergisi

04.03.2026 10:43  Güncelleme: 11:57
Mor Sanat ve Kültür Platformu sanatçılarının eserlerinden oluşan “Yansıma” adlı karma sergi, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 10 Mart akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Ayvalık'ta kültür ve sanat etkinlikleri programı kapsamında yılın ilk sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Mor Sanat sanatçılarının eserlerinden oluşan "Yansıma" adlı karma sergi, Ayvalıklı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Küratörlüğünü ressam Tayfun Önel'in üstlendiği sergide, Bodrumlu 35 sanatçının çalışmaları yer alıyor.

Farklı disiplin ve tekniklerin bir araya geldiği sergide, resim başta olmak üzere çeşitli sanat dallarından eserler sanatseverlerle buluşuyor. Renk, form ve anlatım çeşitliliğiyle dikkati çeken sergi, açılış gününden itibaren yoğun ilgi gördü.

Mor Sanat ve Kültür Platformu, 14 yıl önce mozaik sanatçısı Semra Gönül tarafından Bodrum'da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana kesintisiz olarak sergiler, etkinlikler ve çalıştaylar düzenleyen platform, yüzlerce sanatçıya ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 210 üyeye sahip topluluk, sanat üretimini kolektif bir anlayışla sürdürmeyi hedefliyor.

Son yıllarda belediyelerle iş birliği içinde çalışmalarını sürdüren Mor Sanat, 2025 yılında Safranbolu Festivali kapsamında davetli olarak yer aldı. Platform; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Urla Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Gümüldür Belediyesi ve son olarak Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle sergiler düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

