Morales: Trump 2019 Darbesinin lideri - Son Dakika
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Morales: Trump 2019 Darbesinin lideri

Evo Morales, 2019 darbesinin Donald Trump tarafından finanse edildiğini iddia etti.

23.11.2024 05:16
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Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, 2019'da kazandığı seçimlerin ardından dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ı, kendisine karşı yapılan darbeyi finanse etmekle suçladı.

Cochabamba kentinde destekçileriyle bir araya gelen Morales, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Morales, kendisine karşı yapılan 2019 darbesini Trump'ın finanse ettiğini öne sürerek, "Donald Trump, 2019 darbesinin lideridir. (Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'yi kastederek) Arce, darbe liderini tebrik ediyor, bunu anlamıyorum." ifadesini kullandı.

Latin Amerika'daki hiçbir solcunun ABD hükümetini savunmasının beklenemeyeceğini vurgulayan Morales, Arce'nin kendi iktidarını güvence altına almak için ABD'ye bel bağladığını iddia etti.

Morales ayrıca halkın kendisini yeniden devlet başkanı olarak görmek istediğini belirterek, Çokuluslu Anayasa Mahkemesinin (TCP) kendisinin adaylığını engelleyen kararını yasal bulmadığını söyledi.

Bolivya'daki 2019 krizi

Bolivya'da, 20 Ekim 2019'da düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Muhalefetin baskısı ve ordunun da isteğiyle Morales devlet başkanlığı görevini bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmişti.

Evo Morales, çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamalarda yönetimden uzaklaştırılmasında ABD'nin parmağı olduğunu belirtmişti.

Morales, 13 Kasım 2019'da AA'ya verdiği röportajda "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Morales: Trump 2019 Darbesinin lideri - Son Dakika

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