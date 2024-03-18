Moritanya\'da Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Düzenlendi

Güncel

Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulunda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Başkent Nuakşot'taki TMV Kız Lisesi'nde gerçekleştirilen programa TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Cangir ve Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nun yanı sıra TMV Ülke Temsilcisi Taha Şen ve Türk kurumların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler 18 Mart Çanakkale Oratoryosu sahneledi ve İstiklal Marşı'nı Arapça okuma yarışması düzenledi.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Cangir, programda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin bir direniş ve diriliş ruhu olduğunu söyledi.

Herkesin buna her zaman sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Cangir, Türkiye Cumhuriyeti ve Anadolu coğrafyasında bir varlık-yokluk mücadelesi verilerek aslında tüm İslam coğrafyasına örnek bir direniş ve zafer ortaya koyulduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Köroğlu ise Çanakkale Zaferi'nin bir dönüm noktası ve kahramanlık hikayesi olduğunu ifade etti.

Sadece Türkiye'den değil Halep ve Şam gibi bölgeler dahil dünyadan birçok askerin şehit düştüğü bu savaşın, İslam tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Köroğlu, şunları kaydetti:

"Aslında bu savaş sadece Çanakkale Boğazı'nın savunulması değil, tüm İslam aleminin savunulmasıdır. Çanakkale'ye gittiğinizde şehitlerimizin kanıyla sulanmış toprakları gördüğünüzde mukaddes bir mekana girmiş gibi saygı duyuyoruz. Bu vesileyle burada programımızda emek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, öğrencilerimizin de gözlerinden öpüyorum."