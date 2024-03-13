Moritanya'da muhalefet, AB ile imzalanan göçmen iadesi anlaşmasının iptalini istiyor

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PORT Moritanya'da muhalefet, Avrupa Birliği (AB) ile geçen ay imzalanan düzensiz Moritanyalı göçmenlerin ülkelerine iadelerini öngören ortaklık anlaşmasının iptal edilmesini istiyor.

Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden oluşan gruplar, başkent Nuakşot'ta yaptıkları eylemlerde, "AB tarafından bir aşağılanma" olarak niteledikleri anlaşmanın iptalini talep etti.

Moritanya Özgür İşçi Konfederasyonu Genel Sekreteri Samory Ould Beye, anlaşmanın Moritanya'nın toprak bütünlüğünü ve ulusun üstün çıkarlarını hedef aldığını iddia etti.

Sonuçlarına katlanamayacakları ve ülkelerini istikrarsızlaştıracak bir anlaşmaya dahil edildiklerini ileri süren Beye, anlaşma nedeniyle hükümeti zafiyet göstermekle suçladı.

Moritanya polisi, anlaşmanın iptali çağrısında bulunan ve "yasa dışı göçmenler için alternatif bir vatan haline getirmek amacıyla Moritanya'nın satışını" reddeden "Kafana" hareketi tarafından düzenlenen bir gösteriyi dağıttı.

AB ile ortaklık anlaşması imzalanmıştı

Moritanya hükümeti, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen liderliğindeki AB heyetinin, 8 Şubat'taki Nuakşot ziyaretinde, kayıt dışı Moritanyalı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesini içeren düzensiz göçle mücadele için AB ile ortaklık anlaşması imzalamıştı.

Moritanya, anlaşma ile AB'den ulaşım ve enerji sektörlerindeki projelerin yanı sıra 500 milyon avronun üzerinde yardım alacak.