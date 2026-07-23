Moritanya Heyeti, Uğur İbrahim Altay\'ı Ziyaret Etti

Moritanya Nouakchott Üniversitesi heyeti, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Taş Bina'da gerçekleşen ziyaretten memnuniyet duyduğu belirtildi.

Öğrenciler ve akademisyenlerden oluşan heyetin geldiğini kaydeden Altay, "Türkçeye gönül vermiş gençleri ve kıymetli akademisyenlerimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Ortak tarihimiz, kültürümüz ve gönül bağlarımız sayesinde ülkelerimiz arasındaki dostluğun daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Nouakchott Üniversitesi heyetinin Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğu kaydedildi.