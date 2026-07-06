Moro Barış Süreci İçin Önemli Buluşma

BİRLEŞİK Bangsamoro Adalet Partisi (UBJP) Genel Başkanı ve Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başbakanı Hacı Murad İbrahim, Ankara programı kapsamında İHH Ankara Binası'nda düzenlenen Moro Barış Süreci ile ilgili programa katıldı.

Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi (UBJP) Genel Başkanı ve Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başbakanı Hacı Murad İbrahim, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ve çok sayıda milletvekilinin yanı sıra; İHH Mütevelli Heyet Başkan Vekili Hüseyin Oruç, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Bülent Alan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, İHH İnsani Yardım Vakfı Moro Temsilcisi Ömer Kesmen, İHH Mütevelli Heyeti Üyeleri, İHH Yönetim Kurulu Üyeleri, kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda; Moro Barış Süreci'nde gelinen son durum ile bölgedeki güncel siyasi ve sosyal gelişmeler etraflıca ele alındı.

Düzenlenen programın yanı sıra Hacı Murad İbrahim, Ankara'da görüşmeler de gerçekleştirdi. Hacı Murad İbrahim; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı da makamlarında ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

'TECRÜBE ETTİĞİMİZ BİR ŞEY VAR Kİ BARIŞ BİR GECEDE GELMİYOR'

Gerçekleştirilen programda konuşan Başbakan Hacı Murad İbrahim, "Biz başından beri kendi kimliğimize sahibiz. Kendimize has bir geçmişimiz var; bu yüzden İspanyolların geldiği ilk anda itibaren bağımsız bir yapı olmak için mücadele ettik. Şimdi tarihi bir dönüm noktasındayız. İnşallah bu yılın eylül ayında bölgede ilk seçimler yapılacak. Bu seçimler normal, sıradan bir siyasi seçim değil; uzun yıllardır yürüttüğümüz barış sürecinin toplumdaki karşılığı olacak. İlk defa toplum kendi geleceği hakkında karar verecek. Bizim Bangsamoro'da yaşadığımız ve tecrübe ettiğimiz bir şey var ki barış bir gecede gelmiyor. Ancak bütün yaşadığımız sıkıntılara rağmen, birlik halinde hareket ettiğimizde bu süreci başarıyla tamamlayacağımıza olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.

'YAPILACAK OLAN SEÇİMLER MORO HALKI İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN'

Düzenlenen programda İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, "Bugün İHH Ankara Binamızda, Moro Müslümanları Lideri ve Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi (UBJP) Genel Başkanı Hacı Murad İbrahim'in teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz programımıza teşriflerinizden onur duyduk. 14 Eylül 2026 tarihinde Bangsamoro'da yapılması planlanan ilk düzenli parlamento seçimlerinin başta Moro halkı olmak üzere tüm bölge ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını temenni eder; İslam kardeşliği hudutlarında yüreklerimizi birleştiren bu müstesna buluşmaya katılımınızdan dolayı şükranlarımızı sunar, Moro halkının geleceğini inşa etme sürecinde kıymetli desteklerinizin her daim sürmesini temenni ederiz" diye konuştu.

İHH Ankara Binası'nda gerçekleştirilen programa mevcut ve geçmiş dönem milletvekilleri yoğun katılım gösterdi. Programda; Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Bursa Milletvekili Osman Mesten, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kars Milletvekili Adem Çalkın, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen yer aldı.

Ayrıca geçmiş dönemlerde mecliste görev yapmış olan 21'inci Dönem Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç, 23'üncü Dönem Konya Milletvekili Hüsnü Tuna, 24. Dönem Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz ve 26'ncı Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar'da programa katıldı.

Programda ayrıca Bangsamoro Özerk Bölgesi ile ilgili bir video gösterimi de yapıldı.