MOSKOVA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma güçlerinin, Moskova'ya saldırı girişiminde bulunan Ukrayna'ya ait 6 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Sobyanin pazar günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada acil servis uzmanlarının, İHA'ların düştüğü bölgelerde yürüttüğü çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Sobyanin, "Son aylarda Moskova'ya binlerce İHA fırlatıldı. Moskova'ya ulaşabilen çok az sayıdaki İHA'lar da düşürüldü ve ciddi bir hasar veremedi" dedi.
Rusya ve Ukrayna birbirlerine sık sık İHA saldırıları düzenliyor.
Son Dakika › Güncel › Moskova, 6 Ukrayna İHA'sını düşürdü - Son Dakika
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