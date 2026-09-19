Moskova bölgesine bir haftada 2 bin 22 İHA uçtuğunu Sobyanin açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Moskova bölgesine bir haftada 2 bin 22 İHA uçtuğunu Sobyanin açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 12 Eylül 08.30'dan bugün 08.30'a kadar Moskova bölgesine 2 bin 22 İHA uçtuğunu, 186'sının imha edildiğini bildirdi. Sobyanin gün içinde 16 İHA daha düşürüldüğünü, Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'ya ait 288 İHA'nın vurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin bir haftada 2 binden fazla insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Son bir haftada çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını belirten Sobyanin, "12 Eylül saat 08.30'dan bugün saat 08.30'a kadar Moskova bölgesine doğru 2 bin 22 İHA uçtu. Bunların birçoğu bölge sınırlarında etkisiz hale getirildi. Moskova kentine yaklaşan 186 İHA imha edildi." ifadelerini kullandı.

Sobyanin ayrıca, gün içinde Moskova'ya doğru uçan 16 İHA'nın da hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gün içinde Ukrayna'ya ait 288 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıGüvenlikPolitikaMoskovaGüncelEylülDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
22:54
Ertuğrul Doğan’dan MHK’ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
22:46
Trabzonspor’dan Galatasaray’a flaş gönderme
Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme
22:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
22:24
Maç biter bitmez Okan Buruk’tan istifa sorusuna olay yanıt
Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
22:09
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray’ın tepkisini çekti
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 23:20:33. #7.13#
SON DAKİKA: Moskova bölgesine bir haftada 2 bin 22 İHA uçtuğunu Sobyanin açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement