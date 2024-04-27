Moskova'da 23 Nisan'da Karagöz ve Hacivat Gösterisi - Son Dakika
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Moskova'da 23 Nisan'da Karagöz ve Hacivat Gösterisi

Moskova\'da 23 Nisan\'da Karagöz ve Hacivat Gösterisi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü tarafından 'Karagöz ve Hacivat' gölge oyunu sunuldu. Gösteri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, YEE Moskova Koordinatörü Mehmet Ülker ve kütüphanenin Müdür Yardımcısı Anjela Lebedeva'nın da katılımıyla gerçekleşti. UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı Hayali Cengiz Samsun tarafından canlandırılan gösterinin ardından çocuklar için atölye çalışması düzenlendi.

27.04.2024 17:27
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Rusya'nın başkenti Moskova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sunuldu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Moskova'daki Rusya Devlet Çocuk Kütüphanesi'nde organize edilen oyunu, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, YEE Moskova Koordinatörü Mehmet Ülker ve kütüphanenin Müdür Yardımcısı Anjela Lebedeva da izledi.

Çok sayıda Rus ve Türk çocuğun izlediği gölge oyunu, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı (SOKÜM) unvanına sahip Hayali Cengiz Samsun tarafından canlandırıldı.

Hafta boyunca Moskova'da devam eden 23 Nisan etkinlikleri kapsamındaki gösterinin ardından çocuklar için atölye çalışması yapıldı.

Büyükelçi Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, çocukların çalışmalarını takip etti.

Atölye çalışması, çocukların ailelerinden de büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Moskova'da 23 Nisan'da Karagöz ve Hacivat Gösterisi - Son Dakika
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