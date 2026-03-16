Moskova'da 250 İHA İmha Edildi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son 48 saatte Moskova bölgesinde Ukrayna'ya ait 250 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sobyanin, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasından Ukrayna'nın İHA saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savunma Bakanlığının saldırıların püskürtülmesine yönelik etkin çalışmalar yürüttüğünü belirten Sobyanin, "Son 48 saatte bölgede Moskova'ya doğru ilerleyen 250 İHA, hava savunma ekipleri tarafından imha edildi." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün yerel saatle 23.00'ten bugün 08.00'e kadar 145 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerin üzerinde yok edildiği, 53'ünün Moskova bölgesinde düşürüldüğü bildirildi.

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vurulan İHA'ların parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki sanayi fabrikasının hasar gördüğünü, tesisteki üretim sürecinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.