Moskova\'da Filistin Büyükelçiliği Önüne Noel Ağaçları ve Oyuncaklar Bırakıldı

Filistin'in Moskova Büyükelçiliği önüne, Filistin'le dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla Noel ağaçları ve oyuncaklar bırakıldı.
Yılbaşına girilirken Rusya'nın başkenti Moskova'daki Filistin Büyükelçiliğine gelen vatandaşlar, Filistin'le dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınamak amacıyla Noel ağaçları ile oyuncaklar bıraktı.
Büyükelçiliğin önüne bırakılan 50'den fazla Noel ağacında, İsrail'in saldırılarını gösteren fotoğraflar ile "Filistin'e yardım" karekodları yer aldı.
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