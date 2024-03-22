Rusya'nın başkenti Moskova'da, Crocus City Hall isimli konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
Rusya Federasyonu'nun resmi ajansı TASS'ın haberine göre; Moskova'daki Crocus City Hall isimli konser salonuna kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Haberde, saldırganların otomatik silah kullandığı bildirildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden edinilen ilk verilere göre saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi ise yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Moskova'da Konser Salonuna Silahlı Saldırı: 40 Ölü, 100'den Fazla Yaralı - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen iftar programına katıldı ve seçim ofisleri toplu açılış programında konuşma yaptı. Erbakan, partilerinin üye sayısının hızla arttığını ve hedeflerinin 1 milyon üyeye ulaşmak olduğunu belirtti. Ayrıca, medyada da partilerinin çok konuşulduğunu ve herkesin Yeniden Refah Partisini takip ettiğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, terör saldırısını kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan sokak kedisi ve yavruları vahşice öldürüldü. Apartman sakinleri, 6 yavrunun boynunun kesildiğini, anne kedinin ise kuyruğunun kesildiğini görünce şok oldu. Polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.
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