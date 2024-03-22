Moskova\'da Konser Salonuna Silahlı Saldırı: 40 Ölü

Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Rus yetkililerin daha önce de belirttiği gibi, şu anda tüm çabalar, hala saldırı yerinde bulunan insanları kurtarmaya yöneliktir. Uluslararası toplum bu korkunç suçu kınamak zorundadır" açıklamasını yaptı.

Moskova'nın Krasnogorsk bölgesindeki Crokus City Hall isimli konser salonuna bu akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı yapanların kimliği belirlenemezken ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi ise yaralandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Zakharova şunları kaydetti:

"Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki Belediye Binası'nda yaşanan korkunç trajedinin ardından dünyanın dört bir yanından sıradan vatandaşlardan taziyelerini içeren telefon çağrıları alıyor. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu kanlı terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını ifade ediyorlar. Rus yetkililerin daha önce de belirttiği gibi, şu anda tüm çabalar, hala saldırı yerinde bulunan insanları kurtarmaya yöneliktir. Uluslararası toplum bu korkunç suçu kınamak zorundadır."