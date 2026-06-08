Moskova'da Osmanlı camileri tezhip ve minyatür sergisi - Son Dakika
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Moskova'da Osmanlı camileri tezhip ve minyatür sergisi

08.06.2026 20:21
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Moskova Merkez Camisi'nde Osmanlı camilerinin tezhip ve minyatür sanatıyla yeniden yorumlandığı sergi açıldı. Türkiye-Rusya kültürel işbirliğinin örneği olan sergi, 2 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilir.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yüzyılların birikimini taşıyan Osmanlı camilerinin özelliklerini tezhip ve minyatür ile yeniden yorumlayan eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin işbirliği ve Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle Moskova Merkez Camisi'nde, "Kubbe-i Mina: Osmanlı Camileri Tezhip ve Minyatür Sanatı" sergisinin açılışı için tören düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Ravil Gaynutdin, Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, bazı İslam ve Arap ülkelerinin Moskova'daki büyükelçileri, diplomatik misyon temsilcileri, Türk iş insanları, Rus ve Türk vatandaşları katıldı.

Sergide yüzyılların birikimini ve güzelliklerini taşıyan başta Sultan Ahmet Camisi'nin ve Bursa Ulu Camisi'nin minyatürü olmak üzere farklı camilerin minyatürleri ve tezhip süslemeleri yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, serginin, Türkiye'deki camilerin zarafetini ve süsleme geleneğinin inceliklerini Rus halkına tanıtmayı amaçladığını belirtti.

Bilgiç, "Bu eserler, aynı zamanda yüzyıllar boyunca şekillenmiş bir medeniyet birikimini de yansıtmaktadır." dedi.

Rusya ile Türkiye arasında kültür ve sanat alanındaki ilişkilerin son derece memnuniyet verici şekilde geliştiğine dikkati çeken Bilgiç, bu işbirliğinin bir başka güzel örneğinin; 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in serginin yapıldığı Moskova Merkez Camisi'ni birlikte açması olduğunun altını çizdi.

Bu tür kültürel faaliyetlerin her birinin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığını kaydeden Bilgiç, "Türkiye ile Rusya, köklü tarihleri, zengin kültürel mirasları ve güçlü sanat gelenekleriyle dünya medeniyetine önemli katkılar sunmuştur. Bu bakımdan Türkiye ve Rusya, kültür ve sanat alanında birbirlerini tamamlayan iki önemli ülkedir." diye konuştu.

Bilgiç, kültürel etkileşimin arttıkça iki ülke arasındaki karşılıklı dostluk ve anlayışın da güçleneceğini dile getirdi.

Gaynutdin: Amacımız, İslam kültürünün zenginliğini ve güzelliğini tanıtmak

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İşleri İdaresi Başkanı Gaynutdin de konuşmasında, Rusya'nın ana camisinde gerçekleşen bu kültürel etkinliğin amacının, "Rus halkını, İslam kültürünün zenginliği ve güzelliğiyle tanıştırmak" olduğunu söyledi.

Moskova'da tanınmış bir kültür mekanı olarak da kendini kanıtlamış olan Moskova Merkez Camisi'ndeki İslam Müzesi'nin yüzyıllardır süregelen İslam medeniyetinin çeşitliliğini sergilediğine dikkati çeken Gaynutdin, "Bu verimli sergi girişimleri, uzun yıllardır Rusya ile dost ülkeler arasındaki insani ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor ve bundan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Moskova Merkez Camisi'ndeki sergi, 2 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık kalacak.

Kaynak: AA

Diplomasi, Osmanlı, Moskova, Türkiye, Kültür, Güncel, Rusya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'da Osmanlı camileri tezhip ve minyatür sergisi - Son Dakika

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