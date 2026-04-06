Rusya ve İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Toplantısında İşbirliği ve Diyalog Vurgulandı

Moskova'da 'Rusya-İslam Dünyası' Stratejik Vizyon Grubu temsilcileri ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinin büyükelçileri bir araya geldi. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ve Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov katıldı.

Lavrov, İslam'ın Rusya'nın kültürel mirasının ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, İİT ile diyalogun Rus dış politikasında öncelikli olduğunu vurguladı. Grubun 20. yılını kutladığını ve çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Ekonomik işbirliğe önem verdiklerini, Kazan'ın İslam dünyasının kültür başkenti ilan edildiğini ve mayısta KazanForum'un düzenleneceğini duyurdu.

Husnullin, stratejik ortaklığın önem kazandığını, Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesini umut ettiğini ve diplomatik çözümlerin gerekliliğini belirtti. Minnihanov ise Orta Doğu'daki gerginlikten kaygı duyduğunu, Filistin meselesinin çözülmesi gerektiğini ve grubun diyalogu güçlendirdiğini ifade etti.