Moskova'da terör saldırısında 115 kişi yaralandı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, başkent Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 115 kişinin yaralandığını bildirdi.
Muraşko, Rossiya-24 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, saldırı esnasında yaralananlarla ilgili bilgi verdi.
115 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Muraşko, bunlardan 5'inin çocuk olduğunu, 60 kişinin ağır yaralı olduğunu aktardı.
Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
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