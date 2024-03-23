Moskova'da terör saldırısında 115 kişi yaralandı - Son Dakika
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Moskova'da terör saldırısında 115 kişi yaralandı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, başkent Moskova'da gerçekleşen terör saldırısında 115 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda 5 çocuk ve 60 ağır yaralı bulunuyor.

23.03.2024 01:43  Güncelleme: 01:48
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, başkent Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 115 kişinin yaralandığını bildirdi.

Muraşko, Rossiya-24 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, saldırı esnasında yaralananlarla ilgili bilgi verdi.

115 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Muraşko, bunlardan 5'inin çocuk olduğunu, 60 kişinin ağır yaralı olduğunu aktardı.

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moskova'da terör saldırısında 115 kişi yaralandı - Son Dakika

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