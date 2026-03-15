Moskova\'da iki tramvayın çarpışması sonucu 11\'i ağır 13 kişi yaralandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da iki tramvayın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Volokolamsk otoyolunda 2 tramvay çarpıştı.
Tramvaylardan birinin raydan çıktığı kazada, 11'i ağır 13 kişi yaralandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?