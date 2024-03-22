Moskova'daki Konser Salonunda Saldırı: 40 Ölü, 100'den Fazla Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moskova'daki Konser Salonunda Saldırı: 40 Ölü, 100'den Fazla Yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 4 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler, etrafa ateş açarak 40 kişinin ölümüne ve 100'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Rus güvenlik güçleri, saldırganları yakalamak için operasyon başlattı ve yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

22.03.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda 40 kişinin öldüğü ve 100'den fazla kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 4 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı.

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında, 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin, saldırganları etkisiz hale getirmek için başlattığı operasyon sürerken saldırının yapıldığı binada çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Binanın etrafında çok sayıda polis, güvenlik önlemi alırken bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi.

Polis helikopterleri de bölgede devriye gezerken güvenlik güçleri, binanın etrafındaki vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı hakkında ilk anlardan itibaren bilgilendirildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Moskova, Rusya, Rusya, Saldırı, Güvenlik, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'daki Konser Salonunda Saldırı: 40 Ölü, 100'den Fazla Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'daki saldırı sonrası Lavrov ile görüştü
    23:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'daki saldırı sonrası Lavrov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, terör saldırısını kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

  • Bursa'da 6 Yavru Kedinin Başları Kesilerek Öldürüldü
    23:12 Bursa'da 6 Yavru Kedinin Başları Kesilerek Öldürüldü

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan sokak kedisi ve yavruları vahşice öldürüldü. Apartman sakinleri, 6 yavrunun boynunun kesildiğini, anne kedinin ise kuyruğunun kesildiğini görünce şok oldu. Polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.

  • Antalya'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı
    23:07 Antalya'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Tugay Kaya idaresindeki motosiklet, karşıya geçmek isteyen Süleyman Göçeroğlu'na çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Alanya Alaeddin Keykubat Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


22:25 ABD, Rusya’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
22:19 ABD’den Moskova’da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler
21:38 Moskova’daki terör saldırısından ilk görüntüler Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar
21:08 Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
20:46 Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi
20:08 Hatay’da Lütfü Savaş’a saldırı Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı
19:51 Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz
19:08 CHP’deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu’ndan ilk sözler CHP'deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk sözler
19:02 Batman’da çeyiz evi açılışında izdiham Batman'da çeyiz evi açılışında izdiham
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız
17:19 Samsun’da 5 çocuk annesi altın hırsızı tutuklandı Samsun'da 5 çocuk annesi altın hırsızı tutuklandı
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 23:23:57. #1.12#
SON DAKİKA: Moskova'daki Konser Salonunda Saldırı: 40 Ölü, 100'den Fazla Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement