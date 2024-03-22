Moskova'daki Konser Salonunda Saldırı: 40 Ölü, 100'den Fazla Yaralı

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda 40 kişinin öldüğü ve 100'den fazla kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 4 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı.

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında, 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin, saldırganları etkisiz hale getirmek için başlattığı operasyon sürerken saldırının yapıldığı binada çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Binanın etrafında çok sayıda polis, güvenlik önlemi alırken bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi.

Polis helikopterleri de bölgede devriye gezerken güvenlik güçleri, binanın etrafındaki vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı hakkında ilk anlardan itibaren bilgilendirildiğini aktardı.