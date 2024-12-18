Moskova'daki Patlama Terör Eylemi: Peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Rus komutan İgor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan patlamanın terör eylemi olduğunu ve bunu Kiev yönetiminin organize ettiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da dün Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı İlya Polikarpov'un ölümüyle sonuçlanan patlamaya dair gazetecilere açıklama yaptı.

Patlamanın bir terör eylemi olduğunu vurgulayan Peskov, bunu, Ukrayna yönetiminin organize ettiğine işaret ederek "Bu terör eylemini kimin sipariş ve organize ettiğini biliyoruz. Bu, bir kez daha Kiev yönetiminin terör yönetimlerine başvurduğunu gösteriyor. Düşmanın kim olduğunu ve neler yapabileceğini anlıyoruz." dedi.

Peskov, Kiev yönetimiyle mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek bunun için Ukrayna'da "özel askeri operasyonu" sürdürdüklerini ifade etti.

Sözcü Peskov, Rus kolluk kuvvetlerinin olayın incelenmesi konusunda etkin şekilde çalıştığını ve soruşturma sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Olay

Rusya Soruşturma Komitesi, dün Moskova'daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığını, bu patlamada Rus komutan Kirillov ile yardımcısı Polikarpov'un hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bugün Özbekistan vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Gözaltına alınan kişi, sorgu esnasında Ukrayna istihbaratına çalıştığını itiraf etti." ifadesi kullanılmıştı.