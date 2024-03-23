Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 133'e yükseldi

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133'e yükseldiğini bildirdi
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti. İba, süt üreticileriyle sohbet ederek desteklerini ve güvenlerini dile getirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Edirne için ortak amaçla çalıştığını vurguladı.
Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü öğrencileri, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşlılara Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında karanfil dağıttı. Öğrenciler, ziyaretler sırasında bakıma muhtaç yaşlılarla sohbet ederek farkındalık oluşturdu.
Bornova ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden kuyumcuyu öldüren zanlının, olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girip çaldığı altınlarla uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlının hala firarda olduğu ve polis ekiplerinin yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis sakinlerine yaptığı iftar programında, Turgutreis'in sorunlarını çözeceklerini söyledi. Tosun, belediye hizmetlerinin noksanlığından dert yanan Bodrum halkına destek istedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen nevruzu büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP'nin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayandığını söyledi. Özel, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirerek, Manisa ittifakını teklif ettiklerini ifade etti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, erkek kardeşi tarafından bıçakla rehin alındı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak müzakereci ekiplerin çabalarına rağmen erkek kardeş teslim olmadı. Bu sırada kadın, kardeşinin dalgınlığından faydalanarak kaçmayı başardı ve polise sığındı. Kardeş ise gözaltına alındı. Kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, erkek kardeş ise polis merkezine götürüldü. Erkek kardeşin, izinli olarak ailesinin yanına geldiği öğrenildi.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yerel seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, büyükşehir ve ilçe adaylarını kendi partililerinin vicdanından dahi geçiremeyenlerin sandıktan bir netice beklememesi gerektiğini söyledi. İnan, İzmirlilerin büyük bir demokrasi dersi vereceğini belirtti ve İzmir'e hizmet etme umutlarının olduğunu ifade etti. Ayrıca, İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında başarısız olduğunu iddia etti.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, seçmenlere seslenerek, 'Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz' dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bingöl'de yaptığı konuşmada Türk milletinin bir ferdi olduklarını ve kardeşliklerini, birliklerini, dirliklerini bozacak her türlü girişime karşı olduklarını belirtti. Destici, Cumhur İttifakı ile iş birliği yaptıklarını ve seçimlerde de ittifak ruhuna uygun hareket ettiklerini vurguladı.
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