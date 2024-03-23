Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 133'e yükseldi - Son Dakika
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Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 133'e yükseldi

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133'e çıktığını bildirdi. Konser salonunda yapılan enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaşıldığı belirtildi. Saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

23.03.2024 16:41
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Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133'e çıktığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün terör saldırısının gerçekleştirildiği Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi. Arama çalışmaları devam ediyor." bilgisi verildi.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 133'e yükseldi - Son Dakika

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