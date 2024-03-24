Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye çıktı

Alanya'da park halindeki kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kestel Mahallesi'nde park halinde bulunan 06 HB 5113 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.