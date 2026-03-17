Moskova Üzerinde 218 İHA Vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 218 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.
Dün yerel saatle 20.00'den bugün 09.00'a kadar 218 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların 43'ünün Moskova bölgesinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını ifade etti.
