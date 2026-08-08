Moskova'ya 1984 İHA Gönderildi
Sobyanin, son bir haftada Moskova bölgesine 1984 İHA'nın gönderildiğini açıkladı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son bir haftada Ukrayna'dan Moskova bölgesine 1984 insansız hava aracının (İHA) gönderildiğini bildirdi.
Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ağustos saat 08.30'dan 8 Ağustos saat 08.30'a kadar Ukrayna'dan Moskova bölgesine doğru 1984 İHA'nın uçtuğunu belirtti.
İHA'ların büyük bölümünün hava savunma sistemlerince bölgeye uzak noktalarda etkisiz hale getirildiğini kaydeden Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan 82 İHA'nın da imha edildiğini aktardı.
Son Dakika › Güncel › Moskova'ya 1984 İHA Gönderildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?