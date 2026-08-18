Moskova\'ya Büyük İHA Saldırısı

MOSKOVA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya son iki yılın en büyük İHA saldırısını düzenledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin salı günü yaptığı açıklamada, "Dün akşamdan sabah 05.00'e kadar Moskova bölgesine doğru uçan 620 İHA'dan 180'i imha edildi" dedi. Sobyanin, acil durum ekiplerinin İHA'ların düştüğü bölgelerde çalıştığını ve an itibarıyla herhangi bir can kaybı, yaralı veya hasar bildirilmediğini ifade etti.

Saldırılar nedeniyle Moskova'daki Vnukovo, Zhukovsky ve Domodedovo havalimanlarındaki uçuşlar geçici olarak durdurulurken, Şeremetyevo Havalimanı kısmi kısıtlamalarla hizmet vermeye devam ediyor.

Bundan önce Moskova'yı hedef alan en büyük saldırı, 600 İHA ile pazar gecesi düzenlenmişti.